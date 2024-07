Sommerfestival der Kulturen in Stuttgart: Vielfalt lautet das Zauberwort

1 Ein Tänzchen schon bei der ersten Band des Sommerfestivals der Kulturen: Veeble beschwor die Kraft der Beats. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Sommerfestival der Kulturen ist am Freitagabend auf dem Stuttgarter Marktplatz eröffnet worden. Alle Redner auf der Bühne des sechstägigen Weltmusik-Festivals betonten die Bedeutung der Vielfalt. Danach gab’s musikalische Begegnungen.











Auch bei seiner 21. Ausgabe hält das am Freitagabend eröffnete Sommerfestival der Kulturen noch Überraschungen bereit: An der Ecke Kirchstraße/Dorotheenstraße offeriert zum ersten Mal ein von Eliszis Jahrmarktstheater auf dem Killesberg ausgeborgtes Kinderkarussell für 2,50 Euro Fahrvergnügen für die Kleinen. Nebenan hat das ungarische Kulturzentrum Liszt-Institut eine Außenstelle mit einer kleinen Puppentheater-Bühne aufgebaut: Im Kinderstück „Das Ferkel und die Wölfe“ werden gierige Puppen in leeren Tassen versenkt, und der Umstand, dass die Puppenspieler dabei Ungarisch sprechen, macht die Aufführung nicht weniger vergnüglich. Auch der von der Fußball-EM übrig gebliebene riesige Sonnenschirm vermag zu verblüffen, indem er den hinteren Teil das Marktplatzes auch bei Sonne erträglich macht. Vorne an der Bühne prangt überraschenderweise ein neues Motto des Sommerfestivals der Kulturen: „Vielfalt feiern. Vielfalt verteidigen.“