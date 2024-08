Sommerfest in Esslingen: Was bekommt man auf dem Estival für 15 Euro?

1 Karten wie im Restaurant Foto: Roberto Bulgrin

Der kulinarische Anspruch beim Estival ist hoch. Mehr als ein einfaches Stadtfest – so wird das Event von den Veranstaltern angepriesen. Statt Pommes in Papier und Bratwurst im Brötchen bieten Gastronomen Speisen in Restaurantqualität an – zu Restaurant-Preisen. Gibt es dennoch Optionen im niedrigeren Preissegment? Was bekommt man für 15 Euro?