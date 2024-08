Sommerfest in Esslingen: Gute Stimmung am ersten Estival-Wochenende

10 Der Erste Bürgermeister Ingo Rust begrüßte die Gäste zum Start des Estivals. Auch in seiner Rede spielte das Wetter eine Rolle. Foto: Roberto Bulgrin

Das Esslinger Estival ist am Freitag in seine dritte Saison gestartet. Zur Eröffnung hätte das Wetter kaum besser sein können. Die Wirtinnen und Wirte sowie die Festival-Organisatoren hoffen, dass es auch in den kommenden eineinhalb Wochen so bleibt.











Der Platz füllte sich nach und nach, alle Bereiche des Estival-Geländes waren frequentiert, aber es gab auch noch Plätze für weitere Gäste: So startete das Esslinger Sommerfest am Freitagabend auf dem Marktplatz. „Schön, dass Sie heute schon alle da sind, so viele Gäste hatten wir bei den vergangenen Eröffnungen noch nicht“, sagte der Erste Bürgermeister Ingo Rust, der den offiziellen, sprichwörtlichen Startschuss gab und im nächsten Satz gleich einen Zusammenhang mit dem Wetter herstellte. Das war an diesem Abend ideal: trocken und warm, aber nicht zu heiß. Zum ersten Mal in der dreijährigen Estival-Geschichte musste kein Zeitfenster ohne Regen für die Eröffnungsreden gesucht werden.