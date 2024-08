Sommerfest in Esslingen: Ein Blick in die Küchen des Estivals

1 Rosa Marrazzo von „Pino e Accanto“ hat Spaß bei der Arbeit in der Küche. Foto: Roberto Bulgrin

Das Estival lockt mit Speisen in Restaurantqualität statt Bratwurst im Brötchen. Damit die Gerichte rechtzeitig auf den Tischen auf dem Esslinger Marktplatz landen, bedarf es einer intensiven Planung. Vor welche Herausforderungen stellt das Fest die Gastronomen?











Link kopiert

Im Küchenzelt hinter der Estival-Laube von „Pino e Accanto“ duftet es fantastisch. Kein Wunder: Auf einer der Herdplatten brutzelt Knoblauch in Olivenöl. Ein paar Meter dahinter sitzt Rosa Marrazzo. Neben ihr steht eine große Schüssel voller roher Knoblauchzehen. Während die 61-Jährige diese in feine Scheiben schneidet, sagt sie: „Wenn man wie ich in diese Arbeit hineingeboren ist, ist so ein Event kein Stress.“ Im Gegenteil: Das Kochen auf dem Esslinger Marktplatz mache sogar besonders Spaß, „wegen dem Trubel und der Musik drumherum“.