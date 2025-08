Sommerfest Esslingen: Estival auf dem Marktplatz eröffnet

9 Trotz des Regens zieht das Estival am Freitagabend schon Gäste an. Foto: Roberto Bulgrin

Das diesjährige Estival ist am Freitagabend offiziell eröffnet worden – trotz Unwetterwarnung. Erste Gäste konnten bereits schlemmen. So war die Stimmung.











Link kopiert

Egal ob Kässpätzle, Gyros, Curry oder doch nur das ein oder andere Glas Wein: Die ersten Gäste haben den Start des diesjährigen Estivals ganz unterschiedlich begangen. Trotz grauem Himmel und Unwetterwarnung wurde das Sommerfest am Freitagabend feierlich eröffnet. Bis zum 13. August können Besucherinnen und Besucher sich nun quer durch die regionale Gastro-Szene probieren und dazu kulturelle und musikalische Darbietungen erleben.

Vor der feierlichen Eröffnung am Freitag um 18 Uhr sind nur wenige Besucherinnen und Besucher vor Ort. Unter ihnen Familien, Paare, und Freundesgruppen. Manche haben ein Eis in der Hand, andere eine Zimtschnecke oder das erste Glas Wein. Statt Sonnenstrahlen und Wärme erwartet die Gäste am ersten Tag des Augusts ein grauer Himmel und Temperaturen, die lange Ärmel erfordern.

Die meisten Besucherinnen und Besucher sind vorbereitet gekommen, mit Regenschirm in der Hand. „Ich habe mich heute Mittag schon gefragt, ob überhaupt jemand kommen wird“, scherzt Bürgermeister Yalcin Bayraktar in seiner Eröffnungsrede.

Internationale Gäste und optimistische Wirte beim Estival

Die Wirtinnen und Wirte, Bürgermeister Yalcin Bayraktar und die Gäste freuen sich über den Start des Estivals 2025. Foto: Roberto Bulgrin

Viele Gäste sind es auch nach der Eröffnung nicht, aber ein paar lassen sich auf dem Marktplatz bewirten. Manche von ihnen sprechen Englisch oder Französisch, was den Bürgermeister freuen dürfte, hat er doch in seiner Rede gehofft, dass das Estival auch „Menschen von außerhalb“ nach Esslingen locken könnte. Als eine Moderatorin unter Applaus die Wirtinnen und Wirte einzeln vorstellt, sind ein paar sichtlich nervös, ihre Gesichter zeigen aber auch Stolz und Vorfreude.

Machen sie sich Sorgen über das Wetter? „Es soll doch sonniger werden in den nächsten Tagen“, sagt Mona Maisack, die gemeinsam mit ihrer Schwester Anna-Lisa Wenzler Wein-Moment leitet. „Wir denken immer positiv, das wird schon“, fügt sie hinzu. Dass die Gäste sich vom Wetter nicht aufhalten lassen, wird auch deutlich, als es wenig später am Abend anfängt zu regnen. Immer mehr Menschen treffen zu dieser Zeit auf dem Marktplatz ein.