Sommerfest Esslingen: Erstes Estival-Wochenende lockt mit Kulinarik und Kinderprogramm

Vom 1. bis zum 13. August findet das Estival rund um den Marktplatz statt. Zum Auftakt gibt es neben Kulinarik unter anderem einen Erlebnistag für Kinder und Familien.











Vom 1. bis zum 13. August feiert die Stadt Esslingen das Estival rund um den Marktplatz. Und gleich am ersten Wochenende ist neben Kulinarik einiges an Unterhaltung geboten, auch für Familien mit Kindern.

Offiziell eröffnet wird das Sommerfest am kommenden Freitag um 18 Uhr von Bürgermeister Yalcin Bayraktar. Von 19 Uhr bis 23 Uhr sorgt das Duo Aubeck musikalisch für Stimmung.

Beim Estival präsentieren wieder sechs Gastronomen aus Stadt und der Region in ihren geschmückten Holzlauben auf dem Marktplatz besondere Gaumenfreuden. Auf der Flaniermeile bei der Stadtkirche St. Dionys bieten weitere Gastronomiebetriebe Speisen und Getränke. Besucher können dort nicht nur essen, sondern auch chillen. Dafür stehen Liegestühle und andere Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

Live-Musik am Abend

Jeden Abend ab 19 Uhr gibt es Live-Musik. Am Samstag, 2. August, legt DJ Friction auf. Der Ludwigsburger DJ gilt als einer der Gründerväter der Stuttgarter Hip-Hop Szene und hat sowohl als Mitglied der Band Freundeskreis als auch solo zahlreiche Erfolge feiern können. Am Folgeabend singt Mary Summer Pop, Soul und R’n’B.

Zum Programm gehören ab Samstag, 2. August, zudem tägliche Führungen durch die mittelalterliche Altstadt, durch Esslingens Weinberge und bei Kessler Sekt.

Erlebnistag für Kinder beim Estival

Ein besonderer Höhepunkt des Estivals ist der Kinder- und Familienerlebnistag am Sonntag, 3. August. Von 11.30 bis 19 Uhr laden verschiedene lokale Akteure Klein und Groß zum Mitspielen ein. Die Jüngeren können zum Beispiel beim Murmelaufzug und beim Riesen-Jenga ihre Geschicklichkeit erproben, Bauklötze stapeln, Shuffle-Puck spielen und Karussell fahren. Auf dem Rathausplatz wird eine Wasserbaustelle mit 50 Meter Rohrleitungen eingerichtet. Für die Älteren stehen an Tischen Knobel- und Brettspiele bereit. Auch die Wirte stellen sich auf die Familien ein und servieren spezielle Kindermenüs.

Erstmals gibt es in diesem Jahr ein Weinglas mit Esslingen Motiv, gestaltet von dem bekannten Esslinger Künstler Johan Bylund. Das Glas wird in limitierter Auflage hergestellt und kann in der Stadtinformation und in der Vinothek am Marktplatz zum Preis von 9,90 Euro erworben werden. Hiervon gehen fünf Euro an den Tagestreff St. Vinzenz, ein Haus mit offenen Türen für Menschen, die sich in einer sozialen, materiellen oder seelischen Notlage befinden. Am Samstag, 2. August, ist das Glas auch am Estival-Stand der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen erhältlich.