1 Das Sommerfest ist die größte Veranstaltung des Musikvereins. Foto: /Tim Kirstein

Mit einem bunten Programm präsentiert sich der Musikverein Liebersbronn bei seinem Sommerfest auf dem Festplatz Römerstraße in Esslingen. Nach Vereinsangaben ist es eines der letzten großen Musikfeste mit eigenem Festzelt.















Schon von weitem hörten Spaziergänger an diesem Wochenende die Blasmusik am Rande des Schurwalds erklingen. Auf dem Festplatz Römerstraße veranstaltete der Musikverein Liebersbronn sein alljährliches Sommerfest. Es sei eines der letzten großen Musikfeste mit eigenem Festzelt und Programm, sagte Joachim Spieth, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Vielleicht gerade deshalb sei er froh, dass das traditionsreiche Fest auch in diesem Jahr wieder stattfand.