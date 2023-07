1 Der Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock mit den Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai und Renata Alt auf dem Esslinger FDP-Sommerfest. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

FDP und Grüne feiern Sommerfeste und haben bereits die Kommunalwahlen 2024 im Blick. Der Generalsekretär der FDP versucht einen Balanceakt.















Bei den Esslinger Parteien richtet sich allmählich der Blick auf die Kommunalwahlen 2024. Bei den Sommerfesten der FDP und der Grünen, die beide bis in den Freitagabend gefeiert wurden, klang dies deutlich an. Während bei den Grünen, die am Neckarufer feierten, der Schwerpunkt auf „Fest“ lag, wurde es bei der FDP sehr politisch. Die FDP hatte ins Alte Rathaus eingeladen. Allerdings steuerte der Gastredner Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP, keine kommunalpolitischen Themen bei, sondern versuchte sich in einem Balanceakt: Er stellte die FDP als eine Partei dar, die in Berlin zwar Regierungsverantwortung hat, sich aber dennoch in Konkurrenz mit den anderen Regierungsparteien sieht. In Kommunalgremien wie dem Gemeinderat in Esslingen sieht das oft anders aus: Klassische Regierungs- und Oppositionslage gibt es nicht, es geht oft um Sach- und weniger um Grundsatzfragen, die in unterschiedlichen Konstellationen entschieden werden.