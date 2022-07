Sommerferien in Stuttgart

In den Sommerferien stellt die Strammsteckensperrung die S-Bahn-Fahrpläne wieder auf den Kopf. Was für Bahnreisende zu beachten ist – und welche Erinnerungen an den Sommer 2021 wach werden.















Wer nicht verreist ist und die S-Bahn in Stuttgart nutzt, muss sich über die Sommerferien auf Einschränkungen einstellen. Denn vom 30. Juli bis zum einschließlich 11. September herrscht wieder die sogenannte Stammstreckensperrung. In diesen sechs Wochen halten alle S-Bahnen nur am Hauptbahnhof oben statt wie sonst unterirdisch, außerdem werden manche Stationen überhaupt nicht von den Zügen angefahren.

Dabei handelt es sich um alle Stationen auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen: Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld. Die S-Bahnen weichen auf die überirdische Panoramabahn aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen soll zwar eingerichtet werden, dennoch betont der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), dass sich Fahrgäste auf längere Fahrt- und Umstiegszeiten einstellen sollten.

Auch beim Regionalverkehr Einschränkungen

Außerdem ändert sich ab Ende Juli die Taktung der S-Bahnen. Sie sind grundsätzlich im 30-Minuten-Takt unterwegs, auf einigen Strecken auch doppelt so oft. Der VVS spricht außerdem auch von Einschränkungen im Regionalverkehr während der Stammstreckensperrung.

Für etwas Entlastung zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen soll die Stadtbahnlinie U34 sorgen. In der Hauptverkehrszeit wird sie vom Südheimer Platz bis nach Vaihingen verlängert.

Darüber hinaus ist ein sogenanntes S-Bahn-On-Demand-Programm angekündigt. Dabei handelt es sich um kleine Expressbusse, die den S-Bahn-Ausfall ebenfalls abfedern sollen und ohne festen Fahrplan und flexibel auf Abruf zwischen den Stationen unterwegs sind. Man kann sie ähnlich wie Taxis rufen – unter der Nummer 0711/9338 3798 zum Festnetz-Ortstarif. Buchungen sollen laut der Deutschen Bahn (DB) auch über die Mobility Stuttgart App möglich sein.

Hintergrund der Strammstreckensperrung sind einerseits Sanierungen und andererseits Modernisierungen. Dabei handelt es sich um die Digitalisierung des Bahnknotens – nach Angaben des VVS der erste seiner Art in Deutschland. Auch in den kommenden Jahren kündigt der VVS weitere Stammstreckensperrungen deswegen an.

2021 zahlreiche Probleme

Im vergangenen Jahr lief während der Stammstreckensperrung, die ebenfalls in den Sommerferien terminiert war, nicht alles glatt. So wurden die Räder einiger S-Bahnen bei den Fahrten auf den Gäubahngleisen beschädigt. Das soll sich 2022 nicht wiederholen: Die Bahn begegnet dem Problem mit Schmiere.

Verschärft wurde die Stammstreckensperrung 2021 außerdem durch einen zeitgleichen Bahnstreik, weiter glich die Suche nach den Ersatz-Bushaltestellen einigen Reisenden einer Schnitzeljagd.