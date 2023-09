1 Das Freibad Rosental in Vaihingen bleibt bis zum 12. September geöffnet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die diesjährige Freibadsaison in Stuttgart endet im Freibad Sillenbuch, dem Höhenfreibad Killesberg und im Inselbad Untertürkheim am Sonntag, 10. September. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Aufgrund der für den Start der kommenden Woche angekündigten sommerlichen Temperaturen verlängern die Stuttgarter Bäder die Saison im besucherstärksten Freibad in Rosental um zwei Tage, also bis zum 12. September. Nach Saisonschluss werden die Freibäder winterfest gemacht, und das Personal beginnt im Anschluss mit der Inbetriebnahme der Hallenbäder.

Die Hallenbäder Feuerbach, Sonnenberg, Vaihingen und Zuffenhausen, das Leo-Vetter-Bad sowie das Sportbad Neckar-Park öffnen am 19. September für die Öffentlichkeit. Allerdings gibt es eine Einschränkung: „ Aufgrund des bundesweiten Fachkräftemangels im Aufsichtsbereich und wegen kurzfristiger, ungeplanter Personalausfälle entfällt im Hallenbad Zuffenhausen bis auf Weiteres der öffentliche Badebetrieb am Freitag“, heißt es auf der Internetseite der Bäderbetriebe.

Und weiter steht dort: „Die Stuttgarter Bäder versuchen unter Hochdruck, die Personallücke möglichst schnell zu schließen und den Badegästen wieder die gewohnten Öffnungszeiten anzubieten.“ Für alle anderen Hallenbäder gelten die regulären Öffnungszeiten. Zudem betonen die Bäderbetriebe: „Trotz dieser Einschränkung befinden sich die Öffnungszeiten der Stuttgarter Hallenbäder nach wie vor über dem bundesdurchschnittlichen Niveau.“

Die Sanierungsarbeiten im Hallenbad Heslach befinden sich auf der Zielgeraden.„Momentan laufen letzte Restarbeiten und Tests. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir das Hallenbad Heslach vollumfänglich mit Schwimmbad- und Saunabereich zeitgleich mit den anderen Hallenbädern ab 19. September öffnen können“, wird der Bäder-Geschäftsführer Alexander Albrand auf der Internetseite der Bäderbetriebe zitiert. Das Hallenbad Plieningen bleibt wie im Vorjahr „aufgrund des dringenden Bedarfs“ dem Schul- und Vereinsbetrieb vorbehalten. Es findet kein öffentlicher Badebetrieb statt.

Die Preise und Öffnungszeiten sind auf der jeweiligen Badseite unter Stuttgarterbaeder.de zu finden. Tickets sind bis zu drei Tage im Voraus online oder direkt an den Badekassen erhältlich.