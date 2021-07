Sommerbepflanzung in Esslingen

7 Wasser marsch: Thomas Schüssler gießt die Beete am Schelztor. Foto: Ines Rudel

Indisches Blumenrohr, Sonnenlieschen und Geranien sorgen für bunte Tupfer im Stadtbild. Unsere Bildaufnahmen zeigen diese blumige Vielfalt in Esslingen.

Esslingen - Die Esslinger Innenstadt leuchtet in strahlend rosa-violetten Farbtönen. Ein Festival für die Augen gibt es so beim Schlendern über die Agnespromenade, beim Kaffeetrinken am Rathausplatz oder beim Flanieren auf der Maille. Blühende Beete, Balkonkästen und Pflanzenkübel verwöhnen den Blick, und die Sommerblumen geben wunderschöne Fotomotive ab.