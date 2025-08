Sommerbaustelle im Kreis Esslingen: Vorerst keine Tunnelsperrung in Neckartailfingen

Vorerst keine Tunnelsperrung in Neckartailfingen

Für Bauarbeiten soll der B-297-Tunnel in Neckartailfingen teilgesperrt werden. Das ist nun verschoben nach Beschwerden gegen die Umleitung über Aichtal und Nürtingen.











Die Ertüchtigung des Hochwasserschutzes in Neckartailfingen hatte über die Grenzen der Gemeinde hinaus Wellen geschlagen. Stein des Anstoßes war die dazu geplante Teilsperrung des B-297-Tunnels in Neckartailfingen und die damit verbundene Umleitungsstrecke über Aichtal und Nürtingen. Die Rathauschefs der beiden Kommunen hatten sich öffentlichkeitswirksam beschwert, weil sie einen Verkehrsinfarkt in den betroffenen Stadtteilen befürchteten. Nun lenken die für die Baustelle zuständigen Behörden offenbar ein.

Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, wird die B 297 zum Baustart am Montag, 4. August, doch nicht teilgesperrt. Eine alternative halbseitige Sperrung mit Ampelregelung werde geprüft. Dies hatte die Behörde in einer Stellungnahme aus der vorangegangenen Woche noch abgelehnt mit der Begründung, dies sei aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht zulässig, denn eine Ampel müsse im Tunnelbereich stehen.

Bauarbeiten in Neckartailfingen sollen in Sommerferien starten

„Um eine auch für die Städte Aichtal und Nürtingen akzeptable Umleitungsstrecke für die Straßensperrung zu finden, suchen das Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt Esslingen in Abstimmung mit den betroffenen Kommunen zurzeit intensiv nach alternativen Lösungen“, teilt das Regierungspräsidium (RP) mit. Dabei werde auch geprüft, ob eine halbseitige Sperrung der B 297 mit Einbahnregelung erfolgen könne. Dann würde der Verkehr durch Ampelschaltungen geregelt werden. Um die Ampelsteuerung für den Verkehr zu optimieren, lasse das RP zurzeit weitere Verkehrsuntersuchungen, aktuelle Verkehrszählungen in den Stoßzeiten sowie Berechnungen durch Ingenieurbüros durchführen.

Vonseiten des Regierungspräsidiums, das gemeinsam mit der Gemeinde und der Bundesstraßenbauverwaltung die Bauarbeiten verantwortet, besteht die Hoffnung auf eine tragbare Lösung bis Freitag, 8. August. „Damit könnten die Bauarbeiten, welche die halbseitige Tunnelsperrung erforderlich machen, zügig in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien starten. Voraussichtlich muss der Tunnel während der gesamten Dauer der Bauarbeiten von ungefähr sechs Monaten halbseitig gesperrt bleiben.“