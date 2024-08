Sommer-Rätsel: Das ist das Lösungswort der vierten Woche

1 Martin Reinauer (links) und seine Frau Irene (rechts) freuen sich über denPreis, welchen die stellvertretende Redaktionsleiterin Greta Gramberg ihnen überreicht. Foto: /Robin Rudel

Mehr als 14 000 Leserinnen und Leser haben bei unserem vierwöchigen Sommer-Rätsel mitgeknobelt. Wir verraten das Lösungswort der vierten Woche und wer den Hauptpreis gewonnen hat.











Link kopiert

„Zum Sommer im Ländle gehören für mich: sommerliche Temperaturen, eine Fülle von saisonalem und regionalem Obst und Gemüse, Ausflüge zu den vielen lohnenswerten Zielen hier, bevorzugt mit dem Rad, Sitzen im Freien und das Genießen der Natur mit einem kühlen Getränk und als Höhepunkt, das Lösen ihres Rätsel oft im Kreis von Freunden“, schreibt uns unsere Leserin Heidi Sczuka. „Es ist wie früher in der Schule, was man sich so erarbeitet hat, bleibt lange im Gedächtnis. Man lernt unser Ländle so besser kennen.“