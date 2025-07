Sommer in Esslingen: 4 spannende Freizeittipps für die Ferien

Yelin Türk 15.07.2025 - 06:00 Uhr , aktualisiert am 15.07.2025 - 09:57 Uhr

Sommer in Esslingen

1 Auf der Esslinger Jugendfarm erwarten die jungen Gäste viele Tiere. Darunter auch das Pony Blacky und seine Freunde. Foto: Jugendfarm Esslingen

Auch in diesem Sommer gibt es in Esslingen abwechslungsreiche Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche. Ob Natur, Sport, Kreativität oder Action – das hat der Landkreis zu bieten.











Die Sommerferien stehen vor der Tür – und mit ihnen jede Menge spannende Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche im Kreis Esslingen. Wer keine Lust auf Langeweile hat, kann zwischen Abenteuer, Sport und kreativem Spiel wählen.

Das gesamte Angebot hat der Stadtjugendring Esslingen auf seiner Website „Ferien in Esslingen“ gesammelt, über die die jeweiligen Veranstaltungen auch buchbar sind. Dabei können junge Besucherinnen und Besucher viel Spaß, Natur und Action erleben – wie auch die folgenden vier Beispiele zeigen.

Eine Woche auf der Jugendfarm

Die Jugendfarm Esslingen (Jufa) auf dem Zollberg bietet in allen sechs Ferienwochen ein Tagesprogramm für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Jeweils eine Woche können die jungen Gäste täglich von 10 bis 17 Uhr in eine Welt der Tiere und Abenteuer eintauchen. Neu mit dabei sind die Schweine-Geschwister Friedo, Brunhilde und Flecki sowie das Pony Blacky, das in seinem bisherigen Leben als heilpädagogisches Therapiepferd im Einsatz war. „Es genießt den Kontakt zu den vielen Jufa-Kindern sehr“, schreibt die Jufa-Hauptamtliche Verena Jancevskis im Mitgliederbrief.

Die Schweine-Geschwister Friedo, Brunhilde und Flecki sind neu auf der Jugendfarm Esslingen. Foto: Jugendfarm Esslingen

Mit einer Kinderwerkstatt, einem Wasser-Sand-Spielplatz, einem Tobelager und einer Reitbahn gibt es auf der Jugendfarm außerdem jede Menge Platz zum Klettern, Spielen und Toben. Bei gutem Wetter ist auch der Pool geöffnet. Weitere Informationen gibt es per E-Mail info@jugendfarm-esslingen.de oder über die Telefonnummer 07 11 / 38 57 88.

Action auf dem Gundelfinger See

Für Jugendliche von zwölf bis 20 Jahren geht es einen Tag lang rund: Wasserski, Kneeboard und Wakeboard stehen auf dem Programm beim Ausflug an den Gundelfinger See.

Organisiert vom Jugendtreff FunTasia, startet der Tagestrip um 10.30 Uhr in Berkheim. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Die Fahrt, Einweisung, Bahnmiete, das Material und ein gemeinsames Essen im Schnellrestaurant sind im Preis inklusive. Anmeldung und weitere Informationen per Mail an Lars.gildner@eje-esslingen.de.

Freies Spiel auf dem Aktivspielplatz

Ab der vierten Ferienwoche öffnet der Aktivspielplatz Raunswiesen in Sulzgries seine Tore für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren. Hier stehen freies Spiel, Kreativität und Naturerfahrung im Mittelpunkt – auf einem Gelände von mehr als 1700 Quadratmetern.

Toben, Spielen und die Natur genießen können Kinder und Jugendliche auf dem Aktivspielplatz Raunswiesen. (Archivfoto) Foto: Ferdinando Iannone

Ob Basteln, Hütten bauen, Tischtennis spielen oder auf der Bühne stehen – hier können sich die jungen Besucher ausprobieren. Für die Verpflegung muss selbst gesorgt werden. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Zusätzlich fallen für die Versicherung zehn Euro an. Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail an aki-raunswiesen@gmx.de oder über die Telefonnummer 015 73 / 699 50 35.

InkluSportsCamp – Sport für alle

Sportlich, inklusiv und kreativ – das ist das InkluSportsCamp im Sportpark Weil. Kinder und Jugendliche von zehn bis 18 Jahren erleben hier eine Woche lang, wie vielfältig Sport sein kann. Ob Rollstuhl-Basketball, Fechten, Sitz-Volleyball oder Cricket – Ziel ist es zu zeigen, dass sportliche Teilhabe für alle möglich ist – mit und ohne Handicap.

Die Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro. Im Preis enthalten sind Mittagessen, Getränke und ein Nachmittagssnack. Früh- und Spätbetreuung sind optional buchbar. Anmeldung und weitere Informationen per Mail an ira.ziegler@es-sportpark.de oder über die Telefonnummer 07 11 / 40 79 50 95.