Sommer im Kreis Esslingen: Ein Sandstrand mitten in der Kirchheimer Innenstadt

1 Sand, Palmen und Liegestühle: Ein Mini-Strand in der Kirchheimer Innenstadt lädt den Sommer zum Entspannen ein. Foto: dpa/Lars Klemmer

Ab Freitag, 18. Juli, verwandelt sich der Rossmarkt in Kirchheim (Kreis Esslingen) in einen konsumfreien „Pop-up-Beach“. Eine Regel sollten Gäste unbedingt beachten.











Link kopiert

Sommer, Sonne, Strand – dafür muss man nicht unbedingt in die Ferne reisen. Das gibt es nämlich auch vor der Haustür. Zum Beispiel in Kirchheim unter Teck: Von Freitag, 18. Juli, an bis zum Ende der Sommerferien verwandelt sich der Rossmarkt in der Innenstadt erstmals in einen Pop-up-Beach – mit allem, was zum Entspannen dazugehört: Palmen und Liegestühle, Sonnenschirme und Wasser.

Der Platz rund um den Brunnen am Rossmarkt soll in den nächsten zwei Monaten zu einer Wohlfühloase werden und „allen, die den Urlaub zuhause verbringen, den Sommer versüßen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Der Stadtverwaltung sei es demnach wichtig, dass es sich bei der Aktion nicht um eine geschlossene Veranstaltung handelt, sondern um „ein offenes Angebot für alle“, so Kirchheims Oberbürgermeister Pascal Bader. Der Zutritt ist frei.

Kommen, Ausruhen, Füße und Seele baumeln lassen – mit diesem Angebot soll laut den Initiatoren die Aufenthaltsqualität in der Kirchheimer Innenstadt gesteigert werden und in der Stadt am Fuße der Teck Beachfeeling aufkommen. Auf eine Bewirtung wird bewusst verzichtet. Die Stadt will eigenen Angaben zufolge „einen konsumfreien Ort zum Entspannen und Begegnen für Groß und Klein“ schaffen.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtstrand in Wendlingen Chilliges Strandfeeling mitten in der Stadt Bis zur Bebauung soll ein Grundstück im Herzen der City temporär zur sommerlichen Aktionsfläche werden – auch um Fehlnutzungen zu vermeiden.

„Wer möchte, darf während des Aufenthalts am Pop-up-Beach natürlich gerne die umliegenden Gastronomen unterstützen“, erläutert Giacomo Mastro vom städtischen Projekt „Zukunft Innenstadt“ das Konzept. Dies sei aber ausdrücklich jedem selbst überlassen. Allerdings gebe es eine feste Regel: Den Mini-Strand sollte jeder wieder so verlassen, dass auch der nächste eine Freude daran habe, betont Mastro.

Die Aufbauarbeiten für den Pop-up-Beach auf dem Roßmarkt beginnen den Angaben der Stadt zufolge am Mittwoch, 16. Juli. Offizieller Start ist am 18. Juli, eine Uhrzeit dafür wird nicht angegeben. Der Mini-Strand bleibt, je nach Wetterbedingungen, bis zum letzten Tag der Sommerferien am Sonntag, 14. September, bestehen.