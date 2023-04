1 Katie Melua verspricht nicht zum ersten Mal zauberhafte Momente auf der Burg. Foto: /Robin Rudel

Die Esslinger Burg wird in der Sommerzeit zur Bühne: Zunächst sind dort vom 21. bis 23. Juli die Band Revolverheld sowie Helge Schneider und Katie Melua zu Gast. Anschließend lädt das Kommunale Kino vom 27. Juli bis 5. August zum Freilicht-Filmfestival ein.















Link kopiert

Der Sommer kann kommen – und mit ihm viel Vergnügen auf Esslingens Höhen: Ganz egal, ob der Sinn nach Musik oder Kino steht – im Juli und August ist auf der Burg einiges geboten. Ein musikalischer Dreier eröffnet vom 21. bis 23. Juli das Kulturprogramm im historischen Ambiente der Burg: Mit Helge Schneider und Katie Melua haben sich zwei Künstler angesagt, die nicht zum ersten Mal auf der Burg gastieren. Und mit Revolverheld haben der Stuttgarter Konzertveranstalter Music Circus und das städtische Kulturreferat eine deutsche Pop-Rock-Band eingeladen, die so manchen Hit nach Esslingen mitbringen wird. Freunde des Lichtspiels kommen in diesem Sommer ebenfalls auf ihre Kosten, wenn das Kommunale Kino vom 27. Juli bis 5. August zum Open-Air-Filmfestival einlädt, das seit dem Kultursommer 1993 eine feste Größe im Veranstaltungsprogramm ist.

Am liebsten live

Revolverheld eröffnet am 21. Juli mit neuen Songs und alten Hits den Festivalsommer auf der Burg. Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn können nach mehr als 20 Jahren auf gut und gerne eine Million verkaufte Alben, mehrere Gold-, Platin- und Doppelplatin-Auszeichnungen und zehn Top-Ten-Hits verweisen. Nach Esslingen bringt die Band, deren Mitglieder sich auf vielfältige Weise engagieren, ihr aktuelles Album „Neu erzählen“ mit, das in einer Zeit entstanden ist, „in der alles anders war und sich wohl für immer verändert hat“. Die Band ist ihrem Anspruch treu geblieben, eine Musik zu machen, die „reflektiert und mit Substanz, aber dann auch wieder leicht und optimistisch“ daherkommt. Diese Songs präsentiert Revolverheld am liebsten live: „Es ist das Schönste am Musikmachen – der Grund, warum wir das seit 20 Jahren tun“, lassen die Musiker wissen.

Ein Wiedersehen und -hören gibt es am 22. Juli, wenn Helge Schneider wieder mal auf der Esslinger Burg den Ton angibt. Dort war der Unterhaltungskünstler, der schon vielfach seine Talente als Komiker, Kabarettist, Schriftsteller, Film- und Theaterregisseur, Schauspieler und Multiinstrumentalist bewiesen hat, schon früher zu Gast. Nun kehrt er mit seinem jüngsten Album „Der letzte Torero“ zurück. Auf der Bühne singt, tanzt, trommelt und trompetet Helge Schneider. Er spielt Klavier, Saxofon und Xylofon, und natürlich hat er stets einen schrägen Spruch auf Lager – eben so, wie seine Fans die selbst ernannte „singende Herrentorte“ schon lange kennen und mögen.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Viele Musikfans erinnern sich noch gerne an den Sommer 2016, als Katie Melua auf der Esslinger Burg zu Gast war. Nun kehrt die Singer-Songwriterin, die von Kennern und Liebhabern als „vielleicht beste Geschichtenerzählerin der britischen Popmusik“ gefeiert wird, am 23. Juli dorthin zurück. Mit 15 Jahren zog Katie Melua aus, die großen Bühnen dieser Welt zu erobern. Seither hat sie mit eingängigen Hits wie „Nine Million Bicycles“ und „The Closest Thing To Crazy“ ihr Publikum in aller Welt verzaubert. Immer wieder war sie in den Charts vertreten, sie hat einige der renommiertesten Musikpreise abgeräumt und 56 Platin-Auszeichnungen erhalten. Und noch immer geben sich ihre Fans nur zu gern dem poetischen Zauber ihrer Balladen hin. Die Songs ihres jüngsten Albums „Love & Money” handeln von Liebe, Selbstfindung und Dankbarkeit, und sie geben tiefe Einblicke in das, was die Künstlerin in den letzten zwei Jahren ganz privat erlebt hat. „Es gab gute, aber auch schlechte Zeiten“, sagt Katie Melua beim Blick auf ihr bisheriges Leben. Nun fühlt sie sich stolz und selbstbewusst – und das soll auch beim Konzert auf der Burg zu hören sein.

Sobald die Musikerinnen und Musiker das Feld geräumt haben, wird es fürs Kommunale Kino ernst, schließlich beginnt am 27. Juli das Kino auf der Burg. Nur wenige Tage bleiben den Kinomacherinnen und -machern, um den Inneren Burgplatz in ein Freilicht-Filmtheater zu verwandeln. Doch dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer und mit der Erfahrung aus 28 Festival-Jahren sollte alles wie am Schnürchen klappen. Eigentlich startet das Festival schon am 26. Juli, wenn die Stadt ehrenamtlich Engagierte zur exklusiven Vorstellung einlädt. Das Programm des Kinos auf der Burg ist noch in Arbeit. Hinter den Kulissen ist das Open-Air-Team des Kommunalen Kinos seit Wochen damit beschäftigt, das aktuelle Filmangebot zu sichten. Die Auswahl ist stets eine Herausforderung. Doch die Koki-Crew hat schon oft ein glückliches Händchen bewiesen – zuletzt 2022, als fast 20 000 Filmfans auf der Esslinger Burg gezählt wurden.

Starke Kulisse für Kino und Konzerte

Die Burg

Die Esslinger Burg zählt zu den malerischsten Veranstaltungsorten in der Region. Deshalb bietet das historische Gemäuer jedes Jahr zur Sommerzeit eine stimmungsvolle Kulisse für Kulturveranstaltungen unterschiedlichster Couleur. Das war schon Ende der 60er-Jahre so, als dort das erste Burgfestival über die Bühne ging. Im Kultursommer 1993 wurde die Burg vollends zur großen Open-Air-Bühne: Ob Oper, Rockkonzerte mit Größen wie den Hooters oder Willy De Ville, die zauberhaften Aufführungen der spanischen Theatertruppe La Fura Dels Baus und natürlich das Freilicht-Kino zeigten damals, wie schön sich Kultur dort genießen lässt.

Die Gäste

Illustre Namen zieren inzwischen das Gästebuch der Esslinger Burg: Blues-Legende B. B. King war ebenso zu Gast wie Al Jarreau, Eric Burdon, Steve Winwood, Ian Anderson und seine Band Jethro Tull, die Kölsch-Rocker von BAP, Konstantin Wecker, Ritchie Blackmore oder Van Morrison. Und viele kommen immer wieder gern zurück wie Schlager-König Dieter Thomas Kuhn, die Mittelalter-Rocker von In Extremo oder in diesem Jahr Katie Melua.