Sollen Kinder im Haushalt helfen?: „Ich bin doch nicht dein Diener!“

1 Viele Eltern machen bei ihren Kindern den Fehler, deren Hilfsbereitschaft auszubremsen Foto: /Antonio Diaz

Um Hausarbeit gibt es in vielen Familien Diskussionen. Eltern erleben ihre Kinder als faul, dabei sind sie eigentlich soziale Wesen, die sich gern einbringen. Was läuft da schief?











Es ist Abend. Die Familie sitzt am gedeckten Tisch. Alle haben Hunger. Getränke werden eingeschenkt, der Saft geht aus. „Kannst du bitte einen aus dem Keller holen?“ In der Wunschvorstellung vieler Eltern antwortet das angesprochene Kind: „Klar, mache ich“ und hüpft – am besten noch fröhlich pfeifend – die Treppe hinunter. In der Realität gibt es eher Diskussionen („Warum immer ich?“), es wird gemotzt („Ich bin doch nicht dein Diener!“) und zurückgemotzt („Wir haben schon gekocht, das kannst jetzt ruhig du übernehmen.“). Und schon ist die gute Stimmung am Tisch passé.