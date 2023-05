16 Das Schwere sieht bei ihm ganz leicht aus: Adhonay Soares da Silva Foto: Roman Novitzky/RN

Adhonay Soares da Silva ist einer der jüngsten ersten Solisten des Stuttgarter Balletts. Der Tänzer aus Brasilien ist auch für andere Rekorde gut.















Es gibt Ballettfans, die nennen ihn kurz Ass. Nicht nur die Initialen von Adhonay Soares da Silva geben diesen Spitznamen her. Auch was seine Kunst und seine Karriere betrifft, kann der Tänzer aus Brasilien punkten und ist für Rekorde gut. So schnell und so jung wie er ist zum Beispiel kaum ein anderer beim Stuttgarter Ballett zum ersten Solisten aufgestiegen. 2015 kam Adhonay Soares da Silva von der Cranko-Schule zur Kompanie, drei Jahre später tanzte er bereits an ihrer Spitze.