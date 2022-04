1 Bei der Demo sind viele Frauen und Kinder – ihre Botschaft ist klar. Foto: Lg/Christoph Schmidt

Die vier Mädchen halten sich an den Händen und blicken ein bisschen schüchtern in die Menge, die sich zu einer Demonstration am Schlossplatz für den Frieden in der Ukraine versammelt hat. Dann singen sie in diesen fragilen Zeiten mit erstaunlich festen Stimmen ein ukrainisches Lied: „Mama, weine nicht“. Marta kommt aus Kiew, die drei anderen Mädchen hat sie im Hotel kennengelernt – darunter ist auch eine Neunjährige aus dem nahezu zerstörten Mariupol. Das Quartett war davor auch schon beim Demozug vom Wilhelmsplatz über die Theodor-Heuss-Straße zum Kundgebungsort dabei und skandierte wie die anderen Teilnehmenden: Schwere Waffen jetzt! Das sind ungewohnte Worte aus Kindermündern, und sie verdeutlichen die Verzweiflung der geflüchteten Menschen.

Die meisten Demonstrierenden sind Frauen

Eingeladen hatte das Ukrainische Atelier für Kultur und Sport. Der Großteil der Demonstrierenden sind Frauen: Sie fordern ein Ende des Kriegs und von der Bundesregierung, Öl- und Gaslieferungen aus Russland einzustellen und mehr schwere Waffen zu liefern. Unterstützung bekommen sie auch von politischer Seite. Michael Bloss, Abgeordneter der Grünen im Europäischen Parlament, setzt auf einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas seitens der EU. „Wir haben die Ukraine zwar mit vier Milliarden Euro unterstützt, gleichzeitig aber 24 Milliarden für Gas und Öl an Russland überwiesen“, sagt Bloss. Da sei beschämend. Philip Eberle, Stadtgruppenvorsitzender der FDP in Stuttgart, wünscht sich eine Verschärfung der EU-Sanktionen gegen die russische Führung sowie eine weitere Isolierung der russischen und weißrussischen Wirtschaft. „Zudem müssen wir stärker gegen den russischen Informationskrieg und die Desinformationen auch in Deutschland vorgehen“, sagt Eberle.