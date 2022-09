Tag des Handwerks auf dem Schlossplatz Handwerk will zum Umdenken bei Berufswahl anregen

Rund 1000 Azubis fehlen in der Region Stuttgart. Am Samstag, Tag des Handwerks, präsentiert sich das Handwerk daher am Schlossplatz mit Informationen und einem Denkmal, das zum Umdenken bei der Berufswahl anregen soll.