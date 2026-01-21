Solidaritätsaktion in Esslingen: „Unglaublich berührend“ – Kinder schreiben Weihnachtspost an einsame Senioren

1 Über 400 handgeschriebene Botschaften wurden im Rahmen der Youngcaritas-Aktion gesammelt. Foto: Caritas Esslingen

Mit Stift und Papier haben Esslinger Kinder und Jugendliche die Weihnachtszeit für ältere Menschen erhellt. Die Youngcaritas-Aktion mobilisierte über 400 junge Schreiber.











Link kopiert

In Zeiten, in denen immer mehr Menschen unter Einsamkeit leiden, möchte die Youngcaritas Esslingen ein Zeichen der Solidarität setzen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion „Briefe gegen Einsamkeit“ schrieben Kinder und Jugendliche aus Esslingen und Umgebung über 400 Briefe für ältere Menschen, die sich einsam fühlen.

Beteiligt an der Aktion waren Schulklassen verschiedener Schulen und auch Einzelpersonen. Sie schrieben nicht nur ermutigende Worte, sondern malten und bastelten auch fleißig. „Unsere Schülerinnen und Schüler waren sehr engagiert und kreativ. Sie hatten große Freude daran und haben verstanden, wie wichtig es ist, an ältere Menschen zu denken, die oft übersehen werden“, erzählt eine Grundschullehrerin aus Esslingen.

Mit Herz und Kreativität: Junge Menschen berühren Senioren

Die Briefe wurden von Youngcaritas gesammelt und anschließend an acht verschiedene Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Begegnungsangebote sowie soziale Einrichtungen in Esslingen und der Region verteilt. „Wir waren so begeistert von der Vielzahl der Briefe, die uns jeden Tag erreicht haben. Zu sehen, mit wie viel Herz und Kreativität sich junge Menschen für andere Menschen engagieren, hat uns sehr beeindruckt“, so Kornelija Ljubek-Ples, Koordinatorin von Youngcaritas Esslingen. Die Rückmeldungen aus den Einrichtungen seien positiv. Der Malteser Tagestreff in Weil berichtet zum Beispiel, dass seine Besucherinnen und Besucher sehr berührt wurden: „Man konnte sehen, wie sehr sie sich über die persönlichen Worte gefreut haben.“

Neben der Briefe-Aktion engagiert sich die Youngcaritas auch mit Workshops und Sprechstunden. Foto: Caritas Esslingen

Am Projekt war auch Lejla Batkic, Dualstudentin bei der Caritas Esslingen, beteiligt. Sie war in den Einrichtungen und übergab die Briefe persönlich. „Ich saß teilweise direkt am Bett und habe die Briefe vorgelesen. Oft kam danach ein Lächeln oder ein leises ,Danke‘. Diese Momente waren unglaublich berührend und haben mir gezeigt, wie viel solche persönlichen Gesten bewirken können“, erzählt sie. Die Aktion soll auch dieses Jahr wieder stattfinden. Einrichtungen, die Briefe erhalten möchten, können sich bereits jetzt vormerken lassen.

Soziales Engagement für Jugendliche in Esslingen

Youngcaritas richtet sich an junge Menschen zwischen 13 und 27 Jahren, die sich sozial, politisch oder ökologisch engagieren möchten. Das Projekt gibt es bereits an 80 Standorten in Deutschland, in Esslingen wird es seit Anfang 2025 aufgebaut. Neben der Briefe-Aktion engagiert sich Youngcaritas unter anderem mit einer Smartphone-Sprechstunde sowie Workshops an Schulen zu sozialen Themen.

Wer mitmachen will, kann sich beim Team melden. Willkommen ist jeder und jede, unabhängig von Herkunft, Bildungsweg oder Vorerfahrung. Auch Religionszugehörigkeit spiele keine Rolle. Weitere Informationen und Kontaktdaten gibt es auf der Website der Caritas.