1 Manuel Schön und Marcela Guerrero Rössler von der Werkfeuerwehr der Messe Stuttgart beim Packen der Hilfsgüter für die Ukraine. Foto: Messe Stuttgart/oh

Viele Feuerwehren im Landkreis Esslingen folgen einem Spendenaufruf und stellen Material für den ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung. Die Resonanz sei überwältigend, bilanzieren die Initiatoren.















Kreis Esslingen - Alexander Ernst ist Geschäftsführer der Fellbacher Firma Barth Feuerwehrtechnik – und hat dadurch enge Kontakte in die Ukraine: Seit Jahren beliefert sein Unternehmen über die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), unterstützt von der Bundesregierung, den dortigen Katastrophenschutz. Dem Unheil will er nicht tatenlos zusehen, weshalb er am Wochenende die Feuerwehren in Baden-Württemberg dazu aufrief, Ausrüstung für die ukrainischen Kollegen zur Verfügung stellen. Ernst ist selbst seit 38 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und weiß, was in der Not gebraucht wird.