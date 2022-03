1 Ungewöhnliches Farbenspiel: Die Esslinger Burg in den Farben der Ukraine. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen und vier Partnerstädte setzen ein Zeichen gegen Krieg und für die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Für einen Abend erstrahlte die historische Burg in Blau-Gelb. Die Städte wollen auf lokaler Ebene Friedensarbeit leisten.















Link kopiert

Esslingen - Nach dem neuen Schloss in Stuttgart, dem Ludwigsburger Residenzschloss und weiteren Sehenswürdigkeiten in der Region ist am Dienstagabend auch die Esslinger Burg in Blau-Gelb erstrahlt, den Nationalfarben der Ukraine. Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer sagte: „Wir zeigen unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit den vielen Russinnen und Russen, die sich Frieden in Russland und in der Ukraine wünschen.“ Esslingen forderte in einer gemeinsamen Erklärung mit den Partnerstädten das Regime in Moskau auf, die Kriegshandlungen sofort zu beenden. Die vier Kommunen kündigten an, sich auf lokaler Ebene verstärkt für ein Miteinander ohne Krieg und Waffen einzusetzen. Städtepartnerschaften und internationale Verbindungen könnten zum Frieden in Europa und der Welt beitragen.