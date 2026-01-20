„Solidarität mit Rojava“: Tausende bei Demo in Stuttgart – Polizeibeamte mit Pyrotechnik beworfen

1 Am Stuttgarter Börsenplatz rückten am Dienstagabend Einsatzkräfte in großer Zahl an. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Rund 2.000 Menschen haben laut Polizei in Stuttgart gegen Gewalt an Zivilisten in Syrien demonstriert – die Veranstaltung blieb dabei nicht ohne Zwischenfälle.











Über dem Stuttgarter Kessel kreiste am Dienstagabend ein Polizeihubschrauber, am Börsenplatz rückten Einsatzkräfte in großer Zahl an: Eine zunächst klein angemeldete pro-kurdische Demonstration ist laut Angaben der Polizei teilweise eskaliert – Beamte wurden demnach unter anderem mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Die Demonstration stand unter dem Motto „Solidarität mit Rojava“ und steht vermutlich im Zusammenhang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Syrien. Ursprünglich seien lediglich 20 Teilnehmer vorab angemeldet gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Nach ersten Schätzungen eines Polizeisprechers versammelten sich jedoch rund 2000 Menschen auf dem Börsenplatz, teilweise vermummt.

Demo in Stuttgart – Verkehrsbehinderungen im City-Ring

Einige der Demonstrierenden hätten sich gewalttätig gegenüber den Beamten verhalten. Teilnehmer hätten Flaschen und Pyrotechnik auf Polizeibeamte geworfen, diese hätten im Gegenzug Pfefferspray eingesetzt. Zu möglichen Festnahmen war zunächst nichts bekannt.

Aufgrund der Versammlung kam es zudem zu Verkehrsbehinderungen im City-Ring. Besonders betroffen war der Bereich rund um den Börsenplatz.