1 Die Fotovoltaikanlage auf diesem Dach kann etwa 30 Prozent des Eigenenergiebedarfs abdecken. Mit Speicher sogar etwas mehr. Foto: oh

Seit Anfang des Jahres gilt in Baden-Württemberg eine stufenweise Fotovoltaik-Pflicht für Neubauten – ab Mai auch für Privathäuser. Wir erklären, worauf Häuslebauer jetzt achten müssen.















Link kopiert

Waldbrände, Überschwemmungen, Hitzewellen: Die verheerenden Folgen des Klimawandels sind auf der ganzen Welt deutlicher zu spüren als je zuvor. Ein maßgeblicher Treiber ist dabei der Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre. Im vergangenen Jahr war dieser wieder deutlich höher als noch 2020, und wie das Bundesamt ermittelte, entstanden diese zusätzlichen Emissionen vor allem im Energiesektor. Unter anderem um diesem Wandel entge­genzuwirken, gilt bereits seit Anfang des Jahres eine Fotovoltaik-Pflicht in Baden-Württemberg für Nicht-Wohnegebäude. Das heißt: Neu gebaute Firmendächer oder Hallen müssen ab 1. Januar mit einer Fotovoltaikanlage (PV) ausgestattet werden. Die Solarpflicht gilt dabei auch für Parkplätze ab einer Größe von 35 Stellplätzen. Ab 1. Mai kommen neugebaute Privathäuser hinzu. Und ab Januar 2023 greift das Gesetz auch bei einer grundlegenden Dachsanierung von Bestandsgebäuden. So soll das Land bis 2040 klimaneutral werden – bisher waren 90 Prozent bis 2050 das Ziel. Doch was bedeutet diese neue Pflicht, vor allem für private Häuslebauer? Rentiert sich eine PV-Anlage für jeden? Und wie hoch sind die Kosten?