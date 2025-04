Solarpark auf ehemaliger Daimler-Teststrecke in Wernau: Naturschützer und Eigentümer finden Kompromiss

Nach Brand in Wernau Neckartalhalle bleibt geschlossen – kann sie wie geplant saniert werden?

Nach dem Brand in der Neckartalsporthalle in Wernau (Kreis Esslingen) am 19. März wurden die Schäden inspiziert. Jetzt muss geprüft werden, ob eine bereits geplante Sanierung der Halle wie vorgesehen durchgeführt werden kann. Die vermutete Brandursache hat sich indes bestätigt.