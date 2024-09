Solarenergie im Kreis Esslingen: Wie der Ausbau der Photovoltaik im Kreis Esslingen voranschreitet

1 Der Ausbau der Photovoltaik im Kreis Esslingen geht laut der örtlichen Klimaschutzagentur voran. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Klimaschutzagentur im Kreis Esslingen sieht die Entwicklung beim Ausbau der Photovoltaik-Anlagen positiv: Man bewege sich auf gleichem Niveau wie im vergangenen Jahr. Allerdings vermisst die Agentur Solarparks im Kreis.











Die Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen zieht eine positive Bilanz: Wie bereits im vergangenen Jahr gehe der Ausbau der Photovoltaik (PV) in großen Schritten voran. Nicht nur in Baden-Württemberg insgesamt, wo der Zubau laut PV-Liga in der ersten Hälfte dieses Jahres schon fast das landesweite Ausbauziel von 1150 Megawatt für dieses Jahr erreicht habe. Auch der Landkreis Esslingen stehe mit einem Zubau von 25 Megawatt (Stand Ende Juni) gut da – das entspreche dem Niveau des vergangenen Jahres. Im Vergleich zu anderen Landkreisen fehle es in Esslingen jedoch weiterhin an Freiflächen-Anlagen, so die Klimaschutzagentur.

Kein Zubau bei Solarparks

Im Gegensatz zu anderen Landkreisen handele es sich im Kreis Esslingen jedoch ausschließlich um Gebäudeanlagen. Im Bereich der Solarparks sei nach wie vor kein Zubau zu verzeichnen, teilt die Klimaschutzagentur mit. Dennoch bestehe Hoffnung, denn das ungenutzte Potenzial der Dachflächen im Landkreis Esslingen sei weiterhin hoch. Laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) seien Stand August dieses Jahres lediglich 11,3 Prozent der verfügbaren Dachflächen im Landkreis Esslingen mit PV-Modulen belegt.

Informationsveranstaltungen und Beratungen

Die Klimaschutzagentur des Kreises flankiert den Ausbau neben Informations- und Schulungsveranstaltungen für die Kommunen und die versammelten Bürgerschaften auch mit individuellen Beratungen für Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden. Zudem bieten die Honorarkräfte der Klimaschutzagentur kostenfreie Vor-Ort-Beratungen zu den Themen energieeffiziente Gebäudemodernisierung, Heizungsoptimierung, Solarenergie sowie Stromsparen im Haushalt an. Weitere Informationen gibt es bei der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen unter Telefon 07 11/ 20 70 30 70, per Mail an info@ksa-es.de oder online unter: www.klimaschutzagentur-landkreis-esslingen.de.