Solardächer in Esslingen

1 Die historischen Dächer der Esslinger Altstadt sollen nach dem Willen der Verwaltung keine Photovoltaikanlagen erhalten. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

In die Debatte über Solardächer in der Esslinger Altstadt kommt Bewegung. Die Ratsfraktion der Grünen spricht sich für eine Abkehr vom bisher strikten Kurs ab. Denkmalschutz soll kein K.o.-Kriterium mehr für Photovoltaikanlagen sein.















Photovoltaikanlagen in der Esslinger Altstadt allein könnten die Energiekrise nicht lösen, meinen die Grünen im Esslinger Gemeinderat. Doch jede gesparte Kilowattstunde sei ein Beitrag zur Abkehr von fossilen Energieträgern und zum Klimaschutz, erklärte die Fraktionschefin Carmen Tittel am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Verwaltungsspitze müsse daher ihre Haltung zu Solaranlagen auf den Altstadt-Dächern überdenken.