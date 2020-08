1 So malerisch präsentiert sich der Neckar auf einem kleinen Seitenarm bei Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Ralf Weinberger bietet seit vielen Jahren Kanutouren auf dem Neckar und seinen Kanälen an. Eine seiner liebsten Touren führt zu einem Seitenarm, den er den „Inselneckar“ nennt. Dort ist er auch mit einem Solarboot unterwegs. In Corona-Zeiten sind diese Touren nur für geschlossene Gruppen wie Familien möglich.

Esslingen - Für viele ist der Neckar bei Esslingen vor allem eine Wasserstraße, auf der der Fluss der besseren Schiffbarkeit wegen in ein Betonkorsett gezwängt wurde. Doch er hat auch ganz andere Seiten, die mancher erst beim zweiten Blick erkennt. Oberhalb des Neckarfreibads zweigt ein Seitenarm ab, den Ralf Weinberger wie seine Westentasche kennt. Der passionierte Kanu-Kapitän bietet seit vielen Jahren Kanutouren auf dem Neckar und seinen Kanälen an, und er hat schon vielen die Stadt von überraschend neuen Seiten gezeigt. Eine seiner liebsten Touren führt zu jenem Seitenarm, den er den „Inselneckar“ nennt – und der ihn schwärmen lässt: „Für mich ist jede Fahrt dorthin wie eine Reise in eine andere Welt. Fernab von jedem Trubel findet man dort eine Ruhe, wie es sie heute nur noch selten gibt. Die Zeit scheint stillzustehen, und die Pflanzen- und Tierwelt dort vermittelt manchen meiner Fahrgäste ein Gefühl von Amazonas.“ In Corona-Zeiten gelten allerdings klare Regeln.