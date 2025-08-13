Social Media und Handys: Manuel Hagel und Cem Özdemir sind für Verbote
Wie viel Internet ist gut für Kinder und Jugendliche? Viele Forscher und Politiker treten aktuell für Restriktionen ein. Foto: dpa

Soziale Medien und Handys in der Hand von Jugendlichen werden zunehmend zum Sorgenthema. Das Thema hat jetzt den Vorwahlkampf in Baden-Württemberg erreicht.

Die baden-württembergischen Bald-Wahlkämpfer haben das Problem von Internet- und Handynutzung von Kindern und Jugendlichen entdeckt. Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl, hält ein Verbot von Social-Media-Plattformen wie Tiktok oder Instagram für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren für geboten. „Wir lassen Jugendliche auch nicht einfach ohne Führerschein hinters Steuer. Es gibt Fahrstunden und ein schrittweises Ranführen. So müssen wir es auch mit den sozialen Medien halten.“ Das hat er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa erklärt.

