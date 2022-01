So wohnen Kretschmann und Co.

1 Winfried Kretschmann vor heimischer Kulisse in Sigmaringen-Laiz. Foto: dapd/Felix Kaestle

Wer liebt die Idylle, wer bevorzugt die Großstadt? Ministerpräsident Kretschmann und seine Regierungsmitglieder wohnen höchst unterschiedlich, aber sie haben eines gemeinsam: Sie sind zu wenig zuhause.















Stuttgart - Auch wenn es daheim am schönsten ist, wenn sich Termin an Termin reiht, müssen die Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung, die weiter entfernt von Stuttgart zuhause sind, sehen wo sie bleiben. Die meisten bevorzugen ein Hotel, doch am liebsten fahren sie nach Feierabend heim. Die Heimat unterscheidet sich dabei sehr.