24 Grad in Stuttgart – wie lange bleibt der Herbst so schön?

1 Die Herbstsonne strahlt über Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Herbst zeigt sich dieser Tage von seiner Sonnenseite: Am Mittwoch steigt das Thermometer in Stuttgart auf 24 Grad. Doch eine Kaltfront bringt sich schon in Stellung.















So lieben wir den Herbst: Sonnenstrahlen durchfluten Bäume und malen aus deren bunten Blättern ein Farbenmeer. Diesen goldenen Herbst genießen Stuttgarterinnen und Stuttgarter dieser Tage. Der Mittwoch wird voraussichtlich der wärmste Tag der Woche in der Landeshauptstadt.

Bis zu 24 Grad seien am Nachmittag in Stuttgart möglich, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Sonnig und warum wird es in ganz Baden-Württemberg. Die Temperaturen steigen sogar auf bis zu 25 Grad im Rheintal und am Neckar, sowie 17 Grad im Bergland.

Wie lange bleibt der goldene Herbst?

Doch wie lange bleibt es so schön sonnig und mild? Wetterexperte Puckert kennt die Antwort: Das aktuelle Hochdruckgebiet, das uns gerade mit warmer Luft aus dem Südwesten verwöhnt, wird in der Nacht auf Donnerstag erst einmal abgelöst von einer schwachen Kaltfront, die vereinzelt auch Regen im Gepäck hat. Am Donnerstag und Freitag bleit es DWD-Mann Puckert zufolge sonnig mit wolkigen Abschnitten. In Stuttgart sinkt das Thermometer jedoch auf 18 bis 19 Grad.

Zum Wochenende hin könnte es vereinzelt nass werden. Besonders am Samstag seien Regenschauer in Stuttgart möglich. Die Temperaturen belaufen sich auf 17 Grad bei wolkigem Wetter. So richtig lässt der goldene Herbst also noch auf sich warten.