So waren die Battles: Stuttgarterin Malya bei „The Voice Kids“

Malya ist in den Battles die Auserwählte.

Bei der TV-Sendung „The Voice Kids“ geht es nun darum, wie die Talente im direkten Vergleich singen. Pro Runde kommt nur eines weiter. So hat sich die Stuttgarterin Malya am Freitagabend geschlagen.











Die große Sorge der drei Talente im Team Michi und Smudo ist, dass sie keinen Deutsch-Rap-Song bekommen, mit dem sie in den so genannten Battles antreten müssen. Beim TV-Format „The Voice Kids“ ist das Talent Malya aus Stuttgart dabei. Sie tritt am Freitagabend im TV gegen Maleen (12, Baden, Schweiz) und Nahla (11, Isernhagen) an. Die Drei haben Glück. Sie bekommen von Pink „Never not Dance Again“ vorgeschlagen.

Malya ist weiter in den Sing-Offs

Die Coaches Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier haben sogleich einen Namen für die drei Mädchen und nennen sie „das Trio Discoteka“ und berichten „schon bevor die Mädels den Text kannten, haben sie Choreografie-Vorschläge gemacht! Ihr Battle-Song ist ein Gute-Laune-Song und die drei sind einfach Gute-Laune-Mädels.“ Am Ende können Michi und Smudo nur eines der Mädchen in die Sing-Offs nehmen und entscheiden sich für die Stuttgarterin Malya.