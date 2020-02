Berlin (dpa) - Polizisten suchen einen Täter, der in der Stadt Berlin etwas Schlimmes getan hat. Er ist absichtlich mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Einige Menschen starben dabei, viele andere wurden verletzt. Der Täter lief weg. Deshalb hat die Polizei sich auf die Suche nach ihm gemacht. Und wie versucht die Polizei Verdächtige zu finden? „Zuerst fragen wir die Menschen, die zufällig dabei waren, was sie gesehen haben“, sagt der Fachmann Rainer Wendt. Diese Zeugen sagen der Polizei zum Beispiel, ob der Gesuchte groß oder klein ist.

Manche der Leute haben auch Bilder oder ein Video mit ihrem Handy gemacht. Beides schaut sich die Polizei an. Die Polizei untersucht auch immer genau die Orte, an denen etwas passiert ist. In Berlin schauten sich die Polizisten zum Beispiel den Lastwagen an. Die Polizisten schauen sich zuerst die Decke des Lastwagens an, dann das Lenkrad und andere Teile und zum Schluss den Boden. Doch was wollen sie finden? „Wir suchen nach Haaren oder Fingerabdrücken.“ Außerdem hoffen die Polizisten, dass der Verdächtige etwas vergessen hat. Hilfe bekommen die Berliner Polizisten von Kollegen aus ganz Deutschland. Schließlich haben sie alle ein Ziel: Sie wollen den Täter schnell schnappen.

Für die Rubrik „Kinderleicht“ wählen wir täglich ein aktuelles Thema aus, das wir speziell für Kinder in kindgerechter Sprache erklären.