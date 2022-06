Karriere in den sozialen Netzwerken Influencer – ein Job mit Zukunft?

Viele junge Menschen wollen wie ihre Online-Vorbilder in der digitalen Welt auf Instagram, Tiktok & Co. Geld verdienen. Was hinter diesem Berufswunsch steckt, welche Chancen und Perspektiven der Job bietet – ein Überblick.