7 Schnell ins kühle Nass! Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das gute Wetter hebt die Stimmung – auf der Königstraße, im Park, im Garten oder auf dem Fußballplatz. Stuttgarter genießen den Sonnenschein und den blauen Himmel.

Stuttgart - In London könnte Gianpietro Marion nicht leben. „Dort regnet es doch die ganze Zeit, und das macht schlechte Laune“, sagt der 63-Jährige und lacht. In Deutschland scheint zwar auch nicht so oft die Sonne wie in seiner Heimat Italien, aber er ist aus einem guten Grund 1982 nach Stuttgart gekommen: „Die Deutschen sind Eis-verrückt“, erklärt er. Eine Statistik, nach der sie fünfmal so viel davon verspeisen wie die Italiener, überzeugte ihn. Das Eiscafé Santin hat er damals übernommen, das Venedig auf der Königstraße kam 1990 dazu.