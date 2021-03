1 Smudo ist derzeit ein beliebter Gast in Talkshows. Foto: imago images/Jürgen Heinrich/Jürgen Heinrich via www.imago-images.de

Smudo von den Fantastischen Vier ist das Gesicht der Luca-App. Diese hat schon jetzt viele Fans, doch auch die Kritiker sind nicht leise. Kürzlich meldete sich bei Smudo ein Bestattungsunternehmen.

Stuttgart - Der Moderator Micky Beisenherz twitterte neulich: „Hierzulande hat ein Hip-Hopper die digitale Kontaktnachverfolgung nach vorne gebracht, während mit Helge Schneider ein Komiker dem Finanzminister beibringen musste, wie man eine ansatzweise vernünftige Entschädigung für Verdienstausfall errechnet. Kultur wirkt.“ Das war, als Smudo in der Talkshow von Anne Will saß und über die App Luca sprach. Die Nachfrage war nach seinem Auftritt so groß, dass die Software kurzzeitig zusammenbrach. In den darauffolgenden vier Tagen hatten sich eine Million Menschen die App heruntergeladen. Mehr als 15 000 Betriebe haben sich angemeldet. Nach Mecklenburg-Vorpommern wollen nun auch Stuttgart und Berlin die App nutzen.