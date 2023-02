Skyland am Flughafen Stuttgart

1 Flugzeugturbinen faszinieren die Reise- und Luftverkehrskauffrau Nadine Dengler, die das Erlebniszentrum Skyland am Flughafen Stuttgart leitet. Foto: Ines Rudel

Seit Oktober 2021 lädt die Erlebniswelt Skyland am Flughafen Jung und Alt ein, die Faszination Fliegen zu entdecken. Nadine Denglers Konzept kommt an.















Link kopiert

Ein Flugzeug auf die richtige Parkposition zu lotsen, das ist gar nicht so einfach. Im Skyland auf dem Stuttgarter Flughafen haben große und kleine Flugzeugfans die Gelegenheit, sich am Simulator selbst mal als Marshaller zu versuchen. Mit zwei Einwinkstäben, die an der Wand hängen, geht das Spiel los. Das Parken des virtuellen Flugzeugs gelingt nicht allen, weil man die Linie ganz genau halten muss.