Rettungseinsatz in Plochingen 29-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Nach dem Sturz mit einem Motorroller musste ein 29-Jähriger am Donnerstagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.