Risse in Haus durch Atlas-Zeder – so haben die Richter entschieden

1 Eine Atlas-Zeder: Ausladendes Erscheinungsbild Foto: mauritius/ Hans-Roland /Müller

Das Verfahren um Risse in einem Filderstädter Reihenhaus endet am Oberlandesgericht in Stuttgart in einem Vergleich. Die Beklagte kommt nun besser weg.















Stuttgart/Filderstadt - Die Übeltäterin hatte was zu bieten. Ihre Maße: 18-42-4. Die Atlas-Zeder, die über Jahrzehnte in einem Garten im Filderstädter Teilort Plattenhardt stand, war 18 Meter hoch, hatte einen Stammdurchmesser von 42 Zentimetern und verankerte ihre Wurzeln vier Meter tief in der Erde. Die dortige Kombination aus nicht besonders standfestem Tonboden und sehr triebhaften Wurzeln sind die Zutaten eines aufsehenerregenden Rechtsstreits, der am Dienstag in der Berufung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart mit einem Vergleich beigelegt worden ist. „Es ist zu hoffen, dass dies auch ein Schlusspunkt unter dem Streit zwischen Nachbarn ist“, sagte der Vorsitzende Richter Hans-Joachim Rast am Ende.