1 Der Brunnen auf dem Zeppelinplatz in Echterdingen erinnert an das Unglück im Jahr 1908. Foto: Horst Rudel

Den Skulpturenführer für Leinfelden-Echterdingen hat ein Team der Bürgerstiftung überarbeitet und neu aufgelegt. So lässt sich Kunst in Corona-Zeiten entdecken.















Link kopiert

Leinfelden-Echterdingen - Zufriedenheit strahlt die Frauenfigur aus, die nahe den Sportanlagen am Randweg in Leinfelden steht. Über die Filderlandschaft blickt „Das Weib“ auf die Schwäbische Alb. Das Kunstwerk aus Stein, das radikal mit Klischees vom schlanken, stilisierten Frauenkörper bricht, stammt von Roswitha Zimmerle-Walentin. Das Werk hat die Künstlerin, die heute in Hemmingen bei Ludwigsburg lebt, im Rahmen eines Symposiums geschaffen, das im Juni 1987 in Leinfelden stattfand. Die Frau mit den sinnlichen Formen ruht in sich selbst.