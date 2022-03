So kunstvoll ist der Schurwald

Skulpturenpfad in Lichtenwald

14 Ein Modell des Wasserturms in Rottönen haben Hausbesitzer in Thomashardt vom Künstlerehepaar Heinze bauen lassen. Foto: Ines Rudel

Mit farbenfroher Kunst aus Keramik hat das Künstlerpaar Angie und René Heinze das Lichtenwalder Ortsbild geprägt. Ein zehn Kilometer langer Pfad führt zu den einzelnen Werken. Wir zeigen eine Auswahl der Skulpturen.















Lichtenwald - Tropfen aus blauen und gelben Mosaiksteinen verwandeln den Wasserturm im Lichtenwalder Ortsteil Thomashardt in ein Kunstwerk. Klare Konturen und organische Formen heben die Kostbarkeit des Lebenselixiers hervor. In vielen Teilen der Welt war es noch nie selbstverständlich, dass das Wasser in Strömen fließt – nicht erst durch den Klimawandel. Vor 26 Jahren hat das Künstlerehepaar René und Angie Heinze das ungewöhnliche Gebrauchskunstprojekt mit Spenden realisiert. Die bunte Keramik ist bestens erhalten. Inzwischen ist der weithin sichtbare Turm Teil eines zehn Kilometer langen Rundwegs, der die Ortsteile Thomashardt und Hegenlohe verbindet.