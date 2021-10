Skulpturenpark in Kemnat

1 Kunst in der Herbstsonne: Arbeiten der französisch-deutschen Künstlerinitiative im Skulpturenpark in Kemnat im Unteren Haldenweg. Foto: Petra Bail

Der Künstler Ernst Günter Herrmann richtet in seinem Garten in Kemnat einen privaten Skulpturenpark auf Zeit ein. Zu sehen sind neben seinen eigenen monumentalen Arbeiten auch die Werke acht befreundeter französischer Bildhauer.















Ostfildern - Unversehens ist Mittelmeerstimmung nach Ostfildern geschwappt, aber nicht federleicht, wie man sich das so klischeehaft vorstellt. Diejenigen, die das mediterrane Gefühl erzeugen, bringen ordentlich Gewicht auf die Waage. Es sind zig Kilogramm schwere und bis zu sechs Meter hohe Skulpturen aus Cortenstahl, Edelstahl und Holz. Sie gruppieren sich an einem Hang auffallend nah beieinander um ein abgebranntes Feuer und symbolisieren das freundschaftlich-professionelle Verhältnis ihrer renommierten Schöpfer: acht französischen und einem deutschen Künstler. Diese Künstlerinitiative kam auf Initiative von Ernst Günter Herrmann zustande, der die Kollegen von Gemeinschaftsausstellungen in Frankreich kennt. Herrmann pendelt zwischen Lacoste, einem Provence-Dorf, wo das Schloss des berüchtigten Marquis de Sade eine Attraktion ist, und Kemnat, wo es jetzt auch eine Attraktion gibt: den Skulpturenpark im Unteren Haldenweg 70.