Skispringen: Deshalb verlässt Katharina Schmid die ganz große Bühne

Deshalb verlässt Katharina Schmid die ganz große Bühne

1 „Die Zeit war mega“: Skispringerin Katharina Schmid. Foto: Imago/Eibner

Die Rekordweltmeisterin im Skispringen beendet nach dieser Saison ihre Karriere – ihrem Sport wird Katharina Schmid (geborene Althaus) aber wohl erhalten bleiben.











Katharina Schmid (geborene Althaus) war immer eine Kämpferin. In ihrem Sport, aber auch für Gleichberechtigung. In den Diskussionen darüber, wann es endlich eine Vierschanzentournee für Frauen gibt, ist die Stimme der Skispringerin stets laut zu hören gewesen. Doch in einem Jahr, wenn die Premiere ansteht, wird die Rekordweltmeisterin (7x Gold) keine Hauptrolle mehr spielen: Nach dieser Saison verlässt Katharina Schmid (29) die große Bühne. „Jetzt passt’s“, sagte sie am Samstag bei einer Presserunde in Oberstdorf, „und jetzt reicht’s auch.“