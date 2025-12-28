Skispringen: Deshalb verlässt Katharina Schmid die ganz große Bühne
1
„Die Zeit war mega“: Skispringerin Katharina Schmid. Foto: Imago/Eibner

Die Rekordweltmeisterin im Skispringen beendet nach dieser Saison ihre Karriere – ihrem Sport wird Katharina Schmid (geborene Althaus) aber wohl erhalten bleiben.

Katharina Schmid (geborene Althaus) war immer eine Kämpferin. In ihrem Sport, aber auch für Gleichberechtigung. In den Diskussionen darüber, wann es endlich eine Vierschanzentournee für Frauen gibt, ist die Stimme der Skispringerin stets laut zu hören gewesen. Doch in einem Jahr, wenn die Premiere ansteht, wird die Rekordweltmeisterin (7x Gold) keine Hauptrolle mehr spielen: Nach dieser Saison verlässt Katharina Schmid (29) die große Bühne. „Jetzt passt’s“, sagte sie am Samstag bei einer Presserunde in Oberstdorf, „und jetzt reicht’s auch.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.