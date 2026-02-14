Skispringen auf der Großschanze: Gold für Prevc – und Raimund geht leer aus

Gold für Prevc – und Raimund geht leer aus

1 Philipp Raimund: Diesmal fliegen andere ins Rampenlicht. Foto: IMAGO/Bildbyran

Philipp Raimund kann seinen Gold-Coup nicht wiederholen, auf der Großschanze fliegt der Skispringer klar am Podest vorbei. Der Olympiasieg geht an den Slowenen Domen Prevc.











Philipp Raimund trug erneut den goldenen Helm, mit dem er Olympiasieger auf der Normalschanze geworden war – verbunden mit der Hoffnung, dass es ihn auch auf der Großschanze weit hinuntertragen würde. „Ich möchte noch eine Medaille gewinnen“, hatte der in Göppingen geborene Skispringer vor seinem zweiten Einzel-Auftritt in Predazzo gesagt und nicht damit gerechnet, dass der Abstand zum Podest so groß sein würde. Philipp Raimund war beim Olympiasieg von Domen Prevc zwar der beste Deutsche, wurde letztlich aber nur Neunter. Und sagte bei „Eurosport“: „Es ist, wie es ist – ich habe ja zum Glück schon Gold.“