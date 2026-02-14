Skispringen auf der Großschanze: Gold für Prevc – und Raimund geht leer aus
1
Philipp Raimund: Diesmal fliegen andere ins Rampenlicht. Foto: IMAGO/Bildbyran

Philipp Raimund kann seinen Gold-Coup nicht wiederholen, auf der Großschanze fliegt der Skispringer klar am Podest vorbei. Der Olympiasieg geht an den Slowenen Domen Prevc.

Philipp Raimund trug erneut den goldenen Helm, mit dem er Olympiasieger auf der Normalschanze geworden war – verbunden mit der Hoffnung, dass es ihn auch auf der Großschanze weit hinuntertragen würde. „Ich möchte noch eine Medaille gewinnen“, hatte der in Göppingen geborene Skispringer vor seinem zweiten Einzel-Auftritt in Predazzo gesagt und nicht damit gerechnet, dass der Abstand zum Podest so groß sein würde. Philipp Raimund war beim Olympiasieg von Domen Prevc zwar der beste Deutsche, wurde letztlich aber nur Neunter. Und sagte bei „Eurosport“: „Es ist, wie es ist – ich habe ja zum Glück schon Gold.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.