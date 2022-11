1 Die neue Wintersaison wird – je nach Wetter – voraussichtlich am 2. Dezember starten. (Archivbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Mindestens 39 Euro soll künftig eine Erwachsenen-Tageskarte im Skigebiet Feldberg kosten. Die Betreiber des Skigebietes nennen auch einen Grund dafür.















Im großen Wintersportgebiet Feldberg im Südschwarzwald müssen sich Skifahrer künftig auf steigende Preise einstellen. „Es wird teurer als vergangenes Jahr“, sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, am Dienstag in Todtnau (Kreis Lörrach). Er wies dabei auf gestiegene Energiekosten für den Verbund hin, der im Kerngebiet 14 Liftanlagen betreibt. „Die Energiekrise trifft uns auch.“

Liftverbunds-Vorsitzender Johannes Albrecht machte deutlich, dass direkte Preisvergleiche zur Vorsaison kaum möglich seien, da nun am Feldberg ein neues Preissystem gelte. Es werde bei der Vorabbuchung über das Internet ein Preis angezeigt, der unter anderem von der Auslastung der Anlagen abhänge.

Der Mindestpreis für eine Erwachsenen-Tageskarte beträgt demnach 39 Euro. Bei gutem Skiwetter sowie an Sonn- und Feiertagen werde dieser Preis aber überschritten werden, sagte Probst. Auf einen Maximalpreis für ein Tagesticket wollte er sich nicht festlegen. „Es sind keine 80 (Euro).“ Die Tageskarte hatte in der Vorsaison 43 Euro gekostet, wie er berichtete. Die neue Wintersaison wird voraussichtlich am 2. Dezember starten. Die ersten Lifte am 1493 Meter hohen Feldberg werden öffnen, sobald genügend Schnee liegt.