Skibasar-Saison beginnt: Wenn Pisten-Fans zur Schnäppchenjagd blasen

1 Mit guter Beratung lässt sich bestimmt ein Schnäppchen machen. Foto: Tim Kirstein

Wer demnächst wieder Pisten-Spaß genießen möchte, braucht das passende Wintersport-Gerät. Der TSV RSK ist schon zum 44. Mal mit seinem Ski- und Snowboardbasar am Start.











Link kopiert

Die neue Wintersportsaison lockt, und für viele Ski- und Snowboard-Fans heißt es nun, die eigene Ausrüstung zu überprüfen, zu ergänzen oder sich neu auszustatten. Der Fachhandel bietet eine Fülle von Angeboten für fast jeden Geldbeutel und für jedes Leistungsniveau. Doch längst nicht jeder spekuliert nur auf nagelneue Brettl. Viele nutzen gerne einen der Ski- und Snowboard-Basare in der Region, um die Saison mit einem Schnäppchen zu beginnen. Einen der traditionsreichsten Basare organisiert die Skiabteilung des TSV RSK in Esslingen: In der Sporthalle in Sulzgries werden am Samstag, 11. Oktober, von 9 bis 12 Uhr gebrauchte und neuwertige Artikel rund um den Schneesport angeboten.

Bereits zum 44. Mal ist die Skiabteilung des TSV RSK am Start. Das Motto von Abteilungsleiter Dieter Stadelmaier und seinen Mitstreitern: „Werthaltige Ware, faire Preise und umfassende skisportliche Beratung“ sollen den Pisten-Fans die Suche nach der passenden Ausrüstung erleichtern. Das kommt offenbar an.

Gute Gebrauchte sind oft eine Option

Die Wintersport-Branche bietet immer neue Skimodelle an. Foto: imago images/Panthermedia

„Oft kann man hervorragende Skier gut erhalten und zu günstigen Preisen finden, weil sie vom Vorbesitzer kaum genutzt wurden“, weiß Stadelmaier. Er empfiehlt: „Manchmal ist es besser, einen sehr hochwertigen Ski gebraucht und bestens erhalten zu kaufen, statt sich für ein neues, deutlich günstigeres Modell zu entscheiden.“ Die gute Beratung durch die Ehrenamtlichen des TSV RSK soll helfen, dass die Wahl aufs richtige Angebot fällt.

Nicht von ungefähr kommen gerade Eltern mit ihren Sprösslingen gerne zum Basar. „Die Ausstattung wächst mit“, weiß Dieter Stadelmaier. „Da kann es sich nicht jeder leisten, alle ein oder zwei Jahre neue Skier zu kaufen.“ Zudem sind solche Second-Hand-Börsen ein Beitrag zur Nachhaltigkeit: Anstatt die einst teuer gekaufte Skiausrüstung ungenutzt in der Ecke stehen zu lassen, kann sie dem neuen Besitzer Freude bereiten und zudem ein bisschen Geld in die eigene Wintersport-Kasse bringen.

Angeboten werden beim Ski- und Snowboardbasar in Sulzgries gepflegte und gut erhaltene Skier, Snowboards und Skischuhe. Gebrauchte Carving Skier werden bis 1,80 Meter, Boards werden in allen Längen angenommen. Helme, Handschuhe, Skibrillen und Protektoren sind auch im Angebot. Langlaufausrüstung und Schlittschuhe gehören ebenso wenig zum Portfolio wie Skibekleidung. „Da fehlt es an der Nachfrage, weil viele sich bei der Skibekleidung gerne im Internet umschauen.“ Warenannahme ist ausschließlich am Freitag, 10. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Eingangsbereich der Sporthalle Sulzgries. Nicht verkaufte Artikel können nach dem Basar von 13.30 bis 15 Uhr abgeholt werden.

Experten mit Blick für gute Ware

Auf das richtige Wachs kommt es an. Foto: Archiv

Skifahrer könnten bei der Suche nach Skiern oder Snowboards auch im Internet auf Schnäppchenjagd gehen, doch die Skiabteilung des TSV RSK bietet einen Service, den man im Netz kaum finden wird: Beim Warensortiment und bei der Qualität der im Kundenauftrag angebotenen Ausrüstungen beraten am Samstag Lehrkräfte des vereinseigenen Ski Teams die Interessenten. Und um den Spaß und Erfolg auf der Piste zu genießen, bietet die Skiabteilung in Zusammenarbeit mit dem SkiAss Skiservice einen professionellen Belag- und Kantenservice für Skier und Boards auf modernsten Schleifmaschinen über Nacht an. Wer seine Skier oder sein Board am Freitag von 17 bis 20 Uhr abgibt, erhält sein Wintersportmaterial am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr geschliffen und gewachst zurück.

Außerdem können gleich vor Ort Bindungen beim Skiservice auf die Stiefel angepasst werden. Und schließlich bietet der Ski- und Snowboard-Basar in Sulzgries viele Infos zu den Freizeiten des Ski Teams der Skiabteilung von Bambini-Angeboten über Kinderskikurse und Wochenfreizeiten bis hin zu Skitouren und Fitness-Angeboten.