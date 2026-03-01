2 Emma Aicher feierte in Soldeu ihren zweiten Podesterfolg. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Emma Aicher unterstreicht ihr Top-Form auch im zweiten Super-G in Andorra. 24 Stunden nach dem Erfolg der Deutschen ist diesmal eine andere schneller.











Soldeu - Emma Aicher hat ihre Topform bestätigt und beim Weltcup von Andorra einen weiteren Podestplatz eingefahren. Nur 24 Stunden nach dem Sieg legte die beste deutsche Skirennfahrerin mit Rang zwei im zweiten Super-G nach. Die 22-Jährige wurde in Soldeu diesmal nur von Sofia Goggia aus Italien bezwungen - 0,24 Sekunden fehlten Aicher zum Doppelerfolg. Die zweite DSV-Starterin Kira Weidle-Winkelmann verpasste wegen eines groben Fehlers im Mittelteil die Top Ten und lag nach 30 Fahrerinnen auf dem 14. Platz.

Durch Goggias Sieg sinken indes Aichers Chancen auf den Gewinn der Disziplin-Gesamtwertung in diesem Winter wieder beträchtlich. Hatte sich die Deutsche - bei Olympia mit zwei Silbermedaillen in Abfahrt und Team-Kombi gekrönt - am Samstag bis auf 96 Punkte an die Italienerin herangekämpft, liegt sie bei noch zwei ausstehenden Rennen 116 Zähler zurück. Die Neuseeländerin Alice Robinson als Zweite des Klassements hat 32 Punkte mehr als Aicher.

Kugel-Chancen nun vor allem in der Abfahrt

Am kommenden Wochenende stehen in Val di Fassa zwei Abfahrten und ein Super-G an - dann könnte Goggia bereits den Gewinn der kleinen Kristallkugel als Super-G-Beste perfekt machen. Aichers Chancen auf einen Triumph in der Abfahrt stehen dagegen weiter gut: Sie hat zwar 94 Punkte Rückstand auf die führende Lindsey Vonn, doch die Amerikanerin fällt schwer verletzt aus.