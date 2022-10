1 Der Schweizer Skiort Zermatt (Archivbild) Foto: dpa/Mateusz Bocian

Am kommenden Wochenende beginnt der alpine Ski-Weltcup wie immer in Sölden. So richtig spektakulär wird es eine Woche danach – wenn erstmals am Fuße des Matterhorns gefahren wird. Was steckt dahinter?















Es ist ein Satz, wie er Jahr für Jahr Zigtausenden Touristen über die Lippen kommt. Europäern, Amerikanern, Asiaten – sofern sie auf ihrer Urlaubstour auch in Zermatt haltmachen und diesen einen berühmten Berg dann nicht mehr nur von Postkarten kennen: „Die Kulisse mit stetigem Blick auf das Matterhorn ist einmalig.“ Also: Alle(s) schon mal da gewesen? Mitnichten! Denn am Fuße des 4478 Meter hohen Wahrzeichens der Schweiz gibt es schon bald eine veritable Premiere.