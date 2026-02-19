Skepsis gegenüber Demokratie: Warum Menschen in Armut nicht wählen: „Egal wie, ich bin beschissen dran“
1
Teilhabe an Demokratie auch für Menschen mit wenig Einkommen: Matthias Schwarz, Jaqueline Denz und Andreas Caspar engagieren sich dafür in der Kreisdiakonie Esslingen. Denn sie wissen teils aus eigener Erfahrung, warum arme Menschen skeptisch gegenüber Politikelite und Staat sind. Foto: Roberto Bulgrin

Menschen in Armut gehen häufiger nicht wählen. Das liegt auch daran, dass es ihnen erschwert ist. Betroffene aus Esslingen erklären, woher Skepsis gegenüber Demokratie und Staat rührt.

Der nächste Urnengang steht kurz bevor: Am 8. März ist Landtagswahl und Bürgerentscheid über den Standort der Stadtbücherei in Esslingen. Doch wie in den Vorjahren, wird nicht jede berechtigte Person teilnehmen – bei der Landtagswahl vor fünf Jahren haben mehr als 34 Prozent der Wahlberechtigten im Wahlkreis Esslingen ihr Stimmrecht nicht genutzt. Unter ihnen dürften viele Menschen mit geringem Einkommen gewesen sein.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.