Menschen in Armut gehen häufiger nicht wählen. Das liegt auch daran, dass es ihnen erschwert ist. Betroffene aus Esslingen erklären, woher Skepsis gegenüber Demokratie und Staat rührt.
Der nächste Urnengang steht kurz bevor: Am 8. März ist Landtagswahl und Bürgerentscheid über den Standort der Stadtbücherei in Esslingen. Doch wie in den Vorjahren, wird nicht jede berechtigte Person teilnehmen – bei der Landtagswahl vor fünf Jahren haben mehr als 34 Prozent der Wahlberechtigten im Wahlkreis Esslingen ihr Stimmrecht nicht genutzt. Unter ihnen dürften viele Menschen mit geringem Einkommen gewesen sein.