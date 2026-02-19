Warum Menschen in Armut nicht wählen: „Egal wie, ich bin beschissen dran“

1 Teilhabe an Demokratie auch für Menschen mit wenig Einkommen: Matthias Schwarz, Jaqueline Denz und Andreas Caspar engagieren sich dafür in der Kreisdiakonie Esslingen. Denn sie wissen teils aus eigener Erfahrung, warum arme Menschen skeptisch gegenüber Politikelite und Staat sind. Foto: Roberto Bulgrin

Menschen in Armut gehen häufiger nicht wählen. Das liegt auch daran, dass es ihnen erschwert ist. Betroffene aus Esslingen erklären, woher Skepsis gegenüber Demokratie und Staat rührt.











Der nächste Urnengang steht kurz bevor: Am 8. März ist Landtagswahl und Bürgerentscheid über den Standort der Stadtbücherei in Esslingen. Doch wie in den Vorjahren, wird nicht jede berechtigte Person teilnehmen – bei der Landtagswahl vor fünf Jahren haben mehr als 34 Prozent der Wahlberechtigten im Wahlkreis Esslingen ihr Stimmrecht nicht genutzt. Unter ihnen dürften viele Menschen mit geringem Einkommen gewesen sein.